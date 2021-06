Championnats d’Afrique de Taekwondo: 3 nouvelles médailles d’or pour la Tunisie

Les taekwondoistes tunisiens Firas Gattoussi (-53 kg), Farès Boujemaa (-63 kg) et Chayma Toumi (-53kg) ont décroché dimanche, la médaille d’or de leur catégorie respective, lors de la deuxième journée des Championnats d’Afrique de Taekwondo, organisés les 5 et 6 juin 2021 à Dakar (Sénégal).

De son coté Rainim Houimli (-46 kg ) la médaille de bronze.

Khalil Jendoubi rappelle-t-on , vait déroché l’or de la catégorie des moins de 45 kg, lors de la première journée et Ikram Dhahri (-49kg), celle de bronze.

La Tunisie porte ainsi son total de médailles à six , 4 or et 2 bronze.