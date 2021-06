Concours Vidéo “Go-VAX” dédié à la sensibilisation sur la vaccination contre le Coronavirus

Un grand concours vidéo intitulé “Vidéo Go-VAX” dédié à la sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19 en Tunisie est lancé par l’Association INNOPEACE et l’Association BEDER, en partenariat avec la Fondation BIAT, la commune de l’Ariana et l’Initiative “Azima”.

Ce concours vise à élire la meilleure vidéo de sensibilisation sur la vaccination contre la coronavirus. Tout le monde est invité à participer et laisser libre-cours à sa créativité en créant une vidéo de sensibilisation originale pour participer à la réussite de la campagne nationale de vaccination en Tunisie.

La durée maximale de la vidéo Go-Vax est de 2 minutes. La qualité de la vidéo doit être au minimum en HD, format 16:9. Les vidéos animées “motion design” ou tout autre type de vidéo est accepté.

Le candidats doit respecter les droits d’auteur lors de l’utilisation d’une musique de fond pour la vidéo. Il est également primordial de respecter les principes des droits de l’Homme, et d’éviter toute forme de discrimination dans la vidéo.

La sélection des meilleures vidéos se fera par un jury prestigieux composé de personnalités du monde de l’audio-visuel et de la santé à l’instar de Abdelhamid Bouchnak, M. Lassaad Oueslati et Dr. Hechmi Louzir (entre autres). Un prix d’une valeur de 3000 TND (sous forme d’un bon d’achat) sera attribué au gagnant. Des prix de valeur seront également attribués aux 2ème et 3ème prix.

La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie de clôture du Festival des Fleurs de l’Ariana, le 19 juin 2021. Un passage télé est également prévu pour la vidéo gagnante.

La participation se fait en uploadant la vidéo sur YouTube (en mode privé), puis en envoyant le lien sur l’adresse : Govax21@gmail.com ou board.innopeace@gmail.com. Deadline d’envoi des vidéos : 13 juin 2021.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook de l’association BEDER Organization .

I.D.