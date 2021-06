Prix de la Fondation Rambourg 2021: lauréats de la 3e édition

Plus d’une centaine d’artistes ont postulé pour le Prix de la Fondation Rambourg 2021 avec des propositions et des points de vue très divers et une réelle richesse des approches artistiques. Lors de cette 3ème édition, le Prix de la Fondation Rambourg a voulu soutenir l’art contemporain issu de la scène artistique tunisienne.

Le jury composé de personnalités du secteur des arts visuels (collectionneur, galeriste, historien de l’art, curateur, universitaire…) en Tunisie et à l’étranger a établi une première sélection de 12 artistes qui a débouché sur des entretiens et des visites d’atelier.

Le choix final du jury a voulu exprimer la diversité des propositions, le lien avec les problématiques de la Tunisie actuelle, l’engagement personnel et les perspectives sur le collectif des projets retenus.

En effet, les démarches des lauréats retenus par le jury du prix Rambourg 2021 reflètent les principales orientations des projets présentés : la mémoire et le récit autour de la collecte d’objets, d’images, d’archives, de paroles.

Ces approches s’effectuent pour les trois lauréats dans un premier temps à titre individuel, par leur histoire propre et pratique, puis pour nous proposer une expérience collective qui montre que des propositions fortes, avec une réflexion sur la société d’aujourd’hui, sont aussi la marque d’un engagement réel de ces artistes sur la scène tunisienne et internationale.

Ce choix reflète aussi l’engagement des femmes et de leur rôle sur la scène artistique tunisienne, que ce soit en tant qu’artiste, personne ou pour donner une visibilité aux minorités.

Les lauréats du Prix de la Fondation pour l’Art Contemporain 2021 :

Aïcha Snoussi et son projet “Underwater”, est la lauréate du premier prix et remporte une dotation de 50 000 DT

Mouna Karray et son projet “Les Patrons de Ferdousse”, est la lauréate du deuxième prix et remporte une dotation de 20 000 DT.

Les membres du jury ont décerné une troisième distinction : la mention spéciale du jury.

Son lauréat est Othman Selmi et son projet de Bande dessinée « Périple à travers les bars de la Méditerranée » qui se verra gratifié d’une dotation de 10 000 DT.

Les trois lauréats, chacun dans des dispositifs différents, produisent une oeuvre qui s’appuie sur des récits passés qu’ils soient personnels comme pour Mouna Karray ou collectifs pour Aicha Snoussi ou Othman Selmi. Chacun à leur manière montre ce besoin d’Histoire. Les pitchs des 12 finalistes du Prix de la Fondation Rambourg sont disponibles sur la chaîne Youtube de la fondation Rambroug.

Tekiano avec Fondation Rambourg