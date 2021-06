Tunisie – Météo: Temps peu nuageux et températures stables

Le temps sera peu nuageux, lundi 7 juin 2021, sur la plupart des régions Tunisiennes et les nuages seront progressivement plus intenses l’après-midi sur le centre ouest avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Les températures seront stables et les maximales varieront entre 25 et 30 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 32 et 37 degrés dans le reste des régions et atteindront 41 degrés dans l’extrême Sud avec apparition de coups de sirocco.

Vent modéré généralement soufflant d’une vitesse de 40 km /h prés des côtes et la mer sera agitée dans toutes des zones maritimes.