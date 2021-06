Supersouk et l’incubateur Minassa proposent leur Pop-up Shop SuperMinassouk

Le concept store Supersouk et l’incubateur Minassa proposent aux visiteurs de venir découvrir les créations des entrepreneurs de Minassa qui exposent dans le cadre d’un magasin éphémère intitulé “SuperMinassouk” POP-UP SHOP les 18 et 19 juin 2021. Les créateurs incubés par Minassa investissent la Médina de Tunis et réinventent les objets souvenirs des souks.

Les Minassiens, créateurs de Minassa, vous proposent une série d’objets créée spécialement pour l’occasion, après plusieurs mois d’accompagnement par les designers Isaure et Marlo Guerry, fondateurs du concept-store Supersouk et de la marque Marlo&Isaure.

Lors du magasin éphémère SuperMinassouk, les visiteurs auront la possibilité de découvrir et acheter des créations divers comme les city maps de Koshk Glibett, les bijoux d’Ekho Design, les objets décoratifs d’Indinya, la maroquinerie de TinHinan, les écharpes tissées de Tilli Tanit, les porte-clés en argent d’Ekcci, les miroirs de poche de Nomade Ceramique, les produits senteurs de Fichier Caché en collaboration avec Indinya …et plus encore.

La soirée d’inauguration du magasin éphèmére à Tunis prévue pour vendredi 18 juin à 18H, récompensera la meilleure des créations sélectionnée par un jury composé de designers et de l’Institut Français de Tunisie.

Minassa est un programme porté par INCO et soutenu par Drosos. Il se présente comme l’incubateur de la scène culturelle et créative en Tunisie.

Le Pop-Up shop SUPERMINASSOUK sera ouvert le vendredi 18 juin 18h à 21h et le samedi 19 juin de 10h à 18h.

Tekiano avec Minassa