Tunisie – Coronavirus : Situation épidémique dangereuse à Kasserine, Kairouan et plusieurs autres régions

La situation épidémique dans le gouvernorat de Kasserine est très dangereuse à l’instar d’autres gouvernorats du pays dont Kairouan, Sidi Bouzid, Béja, Siliana, Kef et Jendouba”, a indiqué lundi Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la santé.

Ben Alaya a jouté dans une déclaration à la TAP en marge d’une réunion du comité régional de lutte contre le coronavirus à Kasserine, que cette situation critique nécessite la prise de mesures draconiennes afin d’interrompre la chaine de contamination tout en appelant les citoyens à assumer leur responsabilité et à faire preuve de prudence et vigilance.

S’agissant du gouvernorat de Kairouan, un confinement sanitaire ciblé d’une semaine a été décrété dans la région de Kairouan à partir du lundi 07 juin 2021. Cette décision a été annoncé par la commission régionale chargée de la lutte contre les catastrophes de Kairouan.

Le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, avait indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que cette décision impose la levée de toutes les tables et les chaises des différents cafés et restaurants de la région, la suspension des prières dans toutes les mosquées et la suspension de toutes les activités culturelles et sportives, ainsi que l’interdiction des groupements publics et privés.

Par ailleurs, a-t-il affirmé, l’horaire de couvre-feu sera avancé à 20h00 au lieu de 22h00, à partir de lundi, et que les différents marchés hebdomadaires et les hammams seront fermés.

Nissaf Ben Alaya a fait remarquer une faiblesse au niveau des personnes inscrites sur la plateforme Evax pour bénéficier du vaccin anti-covid-19. L’emplacement des centres de vaccination loin des zones rurales est parmi les causes qui a freiné l’inscription pour se vacciner, a-t-elle encore estimé.

S’agissant du variant le plus constaté en Tunisie, Ben Alaya a indiqué que le variant britannique est le plus répandu dans le pays avec un taux de 90%, 5 cas atteints par le variant sud africain du covid-19 ont été découverts récemment dont un cas local dans le gouvernorat de Kasserine mais sans causer des contaminations, a encore noté la même source.

Tekiano avec Tap