EURO 2021 : Calendrier des matchs et diffusion TV

Le Championnat d’Europe de football 2020, Euro 2021, annulé l’année dernière à cause de la pandémie, est programmé du 11 juin au 11 juillet 2021 et débute ce vendredi 11 juin avec une rencontre qui opposera la Turquie à l’Italie au stade olympique de Rome.

Cette édition exceptionnelle de l’Euro 2021 se déroule aux quatre coins d’Europe, dans onze villes européennes sélectionnées parmi 19 candidates et ce pour la première fois à l’occasion des 60 ans de la compétition. Des spectateurs seront autorisés à assister aux matchs.

Les demi-finales et la finale de l’Euro 2021 se dérouleront au stade de Wembley à Londres.

Programme complet du premier tour de l’Euro 2021 (GMT+1) :

Vendredi 11 juin : Groupe A : Turquie – Italie : (20h)

Samedi 12 juin :

Groupe A : Pays de Galles – Suisse (14h)

Groupe B : Danemark – Finlande (17h)

Groupe B : Belgique – Russie (20h)

Dimanche 13 juin :

Groupe D : Angleterre – Croatie (14h)

Groupe C : Autriche – Macédoine du Nord (17h)

Groupe C : Pays-Bas – Ukraine (20h)

Lundi 14 juin :

Groupe D : Écosse – République tchèque (14h)

Groupe E : Pologne – Slovaquie (17h)

Groupe E : Espagne – Suède (20h)

Mardi 15 juin :

Groupe F : Hongrie – Portugal (17h)

Groupe F : France – Allemagne (20h)

Mercredi 16 juin :

Groupe B : Finlande – Russie (14h)

Groupe A : Turquie – Pays de Galles (17h)

Groupe A : Italie – Suisse (20h)

Jeudi 17 juin :

Groupe C : Ukraine – Macédoine du Nord (14h)

Groupe B : Danemark – Belgique (17h)

Groupe C : Pays-Bas – Autriche (20h)

Vendredi 18 juin :

Groupe E : Suède – Slovaquie (14h)

Groupe D : Croatie – République tchèque (17h)

Groupe D : Angleterre – Écosse (20h)

Samedi 19 juin :

Groupe F : Hongrie – France (14h)

Groupe F : Portugal – Allemagne (17h)

Groupe E : Espagne – Pologne (20h)

Dimanche 20 juin :

Groupe A : Italie – Pays de Galles (17h)

Groupe A : Suisse – Turquie (17h)

Lundi 21 juin :

Groupe C : Macédoine du Nord – Pays-Bas (17h)

Groupe C : Ukraine – Autriche (17h)

Groupe B : Russie – Danemark (20h)

Groupe B : Finlande – Belgique (20h)

Mardi 22 Juin :

Groupe D : République tchèque – Angleterre (20h)

Groupe D : Croatie – Écosse (20h)

Mercredi 23 juin :

Groupe E : Slovaquie – Espagne (17h)

Groupe E : Suède – Pologne (17h)

Groupe F : Allemagne – Hongrie (20h)

Groupe F : Portugal – France (20h)

Les matchs de Huitième de finale de l’EURO 2021 débutent à partir du samedi 26 juin. Le format sera le même que lors de l’UEFA EURO 2016, les deux premiers de chacun des six groupes seront en huitièmes de finale avec les quatre meilleurs troisièmes.

Il sera possible de regarder tous les matchs de l’EURO 2021 à la télé sur beIN Sports et aussi sur les chaines françaises M6 et TF1.

Plus d’informations sur le site officiel https://fr.uefa.com/

