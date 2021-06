Festival Carthage 2021: Le programme est tombé, une belle sélection d’artistes de Tunisie et d’ailleurs

Le festival de Carthage 2021 prévu cette année du 8 juillet au 17 août sous la direction artisitque de Imed Alibi annonce déjà ses couleurs et c’est une belle sélection de 24 soirées signées des artistes tunisiens mais aussi de l’étranger qui est proposée au public estival.

Cette 56ème édition du Festival International de Carthage, #FIC2K21, a tenté de satisfaire tous les goûts en misant sur la musique populaire et en vogue mais aussi engagée et classique. Le théâtre trouve bien évidemment sa place avec des avant-premières et pas des moindres.

L’inauguration perpétue la tradition d’un concert de musique classique avec un hommage au grand compositeur et chef d’orchestre italien Ennio Morricone, le compositeur italien aux 500 musiques de films. Le concert sera donné par l’Orchestre symphonique ‘Luigi Cherubini’ de Florence. La clôture sera tunisienne avec une performance du grand artiste et compositeur tunisien, maître du Oud; Dhafer Youssef.

Voici le Programme du festival Carthage 2021 du 8 juillet au 17 août sur la scène du théâtre antique de Carthage :

Jeudi 8 juillet: hommage à Ennio Morricone

Samedi 10 juillet: Pièce de théâtre Yakouta-Leila Toubel

Lundi 12 juillet: Créat Cauchemar Einstein d’Anouar Chaafi

Mercredi 14 juillet: club de chant Cyrine Gannoun

Vendredi 16 juillet: « La dernière » Wafa Taboubi

Dimanche 18 juillet: pièce de théâtre “Ala Hawak” de Taoufik Jebali

Jeudi 22 juillet: Concert de Hassen Doss and Orchestra

Vendredi 23 juillet: Concert du roupe K-POP Sud Coréen B.I.G.

Samedi 24 juillet: Concert Gnawa Diffusion and Dendri

Dimanche 25 juillet: Spectacle « Fallegua » de Nasreddine Chebli

Lundi 26 juillet: Concert Trio Joubran and Taksim Trio

Mardi 27 juillet: Concerto Malaga

Mercredi 28 juillet: Concert Orient Night

Jeudi 29 juillet : Spectacle Dialogue des cordes

Dimanche 1er août: Spectacle Urban Street Orchestra

Lundi 02 août: Concert Sara Correia et Mayra Andrade

Mardi 03 août: Concert Mulatu Astatke et Yassine Boulares

Mercredi 04 août: Concert Souad Massi & OUM

Samedi 07 août: Concert de Hedi HABBOUBA

Lundi 09 août: Spectacle théâtrale “Alice”

Mercredi 11 août: Concert Dalal Abou Amneh

Vendredi 13 août: Concert Nabiha Karaouli – Bahr Essoufia

Samedi 14 août: concert Bikram Gosh

Mardi 17 août :Concert de Dhafer Youssef

Les billets sont déjà disponibles pour la vente en ligne sur le site du festival de Carthage. D’ailleurs, le comité d’organisation du festival recommande d’acheter les billets en ligne à partir du 8 Juin 2021 pour plus de sécurité.

Par ailleurs l’équipe du festival de Carthage assure que le public sera accueilli suivant les dernières recommandations du comité scientifique.Le port du masque est OBLIGATOIRE et la distanciation sociale d’un mètre doit être respectée dans tous les endroits du théâtre antique de Carthage.

S.B.