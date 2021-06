Un Temps estival s’installe mercredi, 9 juin 2021. Les températures seront stationnaires, les maximales oscilleront entre 28 et 32° dans le Nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 33 et 37° dans le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent modéré généralement soufflant d’une vitesse qui atteindra 40 km /h prés des côtes et la mer sera agitée.