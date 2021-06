Envirofest Tunisia 2021: 4e édition du 11 au 16 juin à la cité de la Culture (Programme)

La 4ème édition du Festival de l’Environnement, “Envirofest Tunisia” se déroule du 11 au 16 juin à la Cité de la Culture de Tunis. Envirofest revient avec une série de Films engagés autour de l’environnement et prévoit l’organisation d’ateliers d’écriture et de réalisation de films et documentaires sur l’environnement en plus de la vente de différents produits bio et écolo et une programmation spécial enfants.

Un Village Environnemental s’installe au coeur de la cité de la culture à cet effet et connaitra la participation de nombreuses associations environnementales ainsi que des startups, des créateurs et des artisans militants pour la préservation de l’environnement qui vont présenter leurs projets, initiatives, et animeront des activités et des ateliers.

Le village environnemental s’articule autour de 4 thématiques : – La Consommation Responsable, – l’éducation environnementale, – la gestion, le recyclage et la valorisation des déchets, – la protection de la biodiversité et l’éco-art.

Une première, action inclusive entreprise par REACT en collaboration avec ASEST, visera à donner accès à l’éducation environnementale pour les enfants sourds et malentendants. De son coté, le Collectif Zéro Déchet Tunisie (CZDT) anime un Pavillon de quatre stands du 11 au 13 juin.

Programme Envirofest Tunisia 2021 du 11 au 16 juin :

Ce programme propose des visites guidées avec un interprète et des films accessibles aux sourds et malentendants. Des sessions seront organisées pour débattre des films et documentaires avec des scientifiques, chercheurs et experts.

EnviroFest Tunisia est un événement culturel, éducatif et cinématographique itinérant qui offre une plate-forme de compréhension et de débats sur les questions environnementales.

EnviroFest a lieu de Juin à Octobre et se tient dans 8 villes différentes de Tunisie. L’accès est gratuit.

Tekiano