Regards de Palestine: Le cinéma palestinien à l’honneur dans les cinémas de Tunisie

Le cinéma palestinien sera à l’honneur dans les salles de cinéma de Tunisie et ce durant toute l’année à travers l’événemement ‘Regards de Palestine’ qui s’adresse à différents publics curieux de rencontrer les expressions cinématographiques et artistiques palestiniennes.

Il s’inscrit dans un mouvement mondial pour amplifier les voix des palestinien-ne-s dans leur lutte contre l’apartheid. L coup d’envoi de “Regards de Palestine” se fera dimanche 13 juin 2021 à 18h au CinéMadart avec une projection-débat du film ‘When I Saw You – لما شفتك’

de Annemarie Jacir en présence de l’acteur Salah Bakri.

Le Cinéma Amilcar accueillera jeudi 17 juin à 19h la projection du film “ملح هذا البحر – Le Sel de la Mer” de Annemarie Jacir.

Les cinéphiles auront rendez-vous vendredi 18 juin à 18h30 au Cinéma Le Métropole – Menzel Bourguiba avec une projection-débat du film ‘WAJIB – واجب’ de Annemarie Jacir en présence de l’acteur Salah Bakri.

Une partie des recettes des projections sera reversée à un financement participatif pour reconstruire la librairie Samir Mansour, à Gaza, détruite lors du dernier assaut contre la bande de Gaza assiégée.

Construite il y a 21 ans, la librairie a servi de centre communautaire et de librairie pour la communauté locale de Gaza et les écoliers palestiniens. Crowdfunding : https://gofund.me/e666bace

REGARDS DE PALESTINE est pensé et lancé par CinéMadart en partenariat avec HAKKA Distribution, Cinéma Amilcar et Cinéma Le Métropole – Menzel Bourguiba avec la précieuse collaboration des actrices culturelles Labidi Samia, Azza Chaabouni & Asma Chiboub.

Tekiano avec communiqué