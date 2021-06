Rockyou2021, serait-ce vraiment la plus grosse fuite de mots de passe de l’histoire?

Un fichier Txt intitulé “Rockyou2021” de 100 Go a été édité sur un forum de hacking populaire. Ce fichier renfermerait pas moins de 8,4 milliards de mots de passe leakés d’utilisateurs de partout dans le monde qui permettent d’accéder à des services en ligne ou applications mobiles, a indiqué le site CyberNews.

Le site spécialisé précise que vu son volume, ce fichier pourrait, en se basant sur une opération arithmétique simpliste, inclure 2 mots de passe piratés de chaque internaute dans le monde étant donné qu’aujourd’hui presque 4,7 milliards de personnes utilisent Internet.

RockYou2021 se compose d’une énorme compilation de différentes bases de données collectées par des pirates de différentes nationalités au fil de fuites ou piratages depuis quelques années.

L’expert en matière de Cybersécurité , Troy Hunt, appelle a prendre cette information qui a pris beaucoup d’ampleur dans les médias avec précaution.

Troy Hunt rappelle que cette liste de 8,4 milliards de mots de passe est un simple mélange d’autres listes déjà existantes et de mots du dictionnaire, dans une note sur Twitter. Il affirme être surpris de l’impact médiatique de la diffusion de cette information.

For folks asking about 8.4B record “RockYou2021” password list that’s in the news today, this is an aggregation of multiple other lists. For example, this password cracking list: https://t.co/D72MJxk051

