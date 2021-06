Le temps est estival et peu nuageux vendredi 11 juin 2021 dans la plupart des régions de la Tunisie. Vents modérés. Leur vitesse ne dépasse pas les 30 km/h. La mer est peu agitée.

Températures stables, les maximales oscilleront entre 27°c et 32°c dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 32°c et 37°c dans le reste des régions indique l’institut National de la Météorologie.