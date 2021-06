Finale arabe de PUBG Mobile Pro League S1: OPPO offre des smartphones Reno5

Dans le cadre de la finale arabe 2021 de PUBG MOBILE Esports relative à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), la société technologique mondiale OPPO, partenaire et smartphone officiel de la compétition a annoncé une série de nouvelles activations numériques pour célébrer la finale arabe de la saison 1 de PMPL.

Se déroulant du 10 au 12 juin 2021, via une diffusion en direct exclusivement sur les chaînes numériques de PUBG MOBILE Esports MENA, les finales PMPL verront la participation de plusieurs équipes de l’Égypte, de l’Irak, de l’Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui s’affronteront virtuellement pour gagner des prix excitants.

Selon Strategy&, l’unité d’étude et de conseil de PricewaterhouseCoopers (PWC), le marché des jeux mobiles dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) devrait atteindre 821 millions de dollars en 2021, avec une grande part pour les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

OPPO, partenaire et smartphone officiel du jeu très populaire et multijoueur Battle Royale, vient de lancer des activations numériques exceptionnelles pour ses smartphones de la série Reno5 sur le thème PUBG MOBILE, qui comprennent un fond d’écran spécial et une interface utilisateur personnalisée.

Disponible uniquement sur le store numérique OPPO Reno5 de la région MEA, le thème d’habillage exclusif PUBG MOBILE, comprendra des icônes personnalisées, des barres latérales, une boîte à outils, un bouclier et d’autres activations qui ne manqueront pas de séduire les vrais fans du jeu mobile.

« Notre partenariat avec PUBG MOBILE Esports dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique met en valeur les fonctionnalités avancées de nos smartphones Reno5 Pro 5G et Reno5 5G » a déclaré Ethan Xue, président d’OPPO Moyen-Orient et Afrique. Il a ajouté « Nous sommes ravis d’être partenaire de ce championnat, qui nécessite une expérience de jeu immersive, offerte constamment par la technologie OPPO, alors que nous nous engageons à soutenir les intérêts de nos utilisateurs dans cette région. »

OPPO propose ainsi des accessoires exclusifs et virtuels, adaptés à la série Reno5, pour les joueurs de la compétition PUBG MOBILE à réclamer et à utiliser pendant le jeu. C’est aussi simple que de saisir un code, qui sera partagé sur les plateformes des médias sociaux de @OPPOArabia et introduire l’identifiant du jeu PUBG MOBILE. OPPO offre aussi des smartphones de la série Reno5 à gagner lors de la transmission en direct de la finale arabe. Le public pourra participer au tirage au sort en tapant le message spécifié dans la chatbox YouTube. Trois téléspectateurs chanceux seront sélectionnés quotidiennement pour gagner un smartphone Reno5.

John Lacey, président de Tencent MENA, a déclaré : « Notre engagement à soutenir les passionnés d’eSports et les créateurs de tendances aventureux de tout horizon constitue la base de nos partenariats. Nous sommes certains que notre collaboration avec OPPO apportera les meilleurs bénéfices au paysage du jeu mobile en pleine croissance. »

Disputée en deux étapes, la saison 1 arabe PMPL a débuté le 17 mai 2021, avec un total de 20 équipes. Après la phase de la ligue, les 16 meilleures équipes s’affronteront durant les trois jours de la finale du 10 au 12 juin 2021. Les cinq meilleures équipes de la finale se qualifieront pour le championnat PMPL EMEA.

OPPO soutient les férus du jeu PUBG MOBILE dans la région arabe avec une multitude d’activations spéciales depuis l’annonce du partenariat. En Égypte, un championnat local sur le thème de PUBG MOBILE « Reno Cup » était ouvert au grand public et a suscité l’enthousiasme et l’excitation de plus de 4000 participants, qui ont apprécié la magie du jeu mobile.

La collaboration OPPO et PUBG MOBILE Esports MEA 2021 a été renouvelée, suite au succès de la Coupe 2019 de PUBG MOBILE MENA Challenger qui a coïncidé avec le lancement de la toute nouvelle série Reno. En tant que smartphones désignés de PUBG MOBILE Esports au Moyen-Orient et en Afrique 2021, les Reno5 Pro 5G et Reno5 5G offrent des configurations de puissance et de vitesse remarquables, ainsi que les meilleurs écrans (audio et visuels) pour offrir une expérience de jeu mobile sans précédent.

