Pour devenir donneur de sang en Tunisie, il est possible de s’inscrire via Facebook

Facebook s’associe avec le ministère de la santé et le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour lancer la nouvelle fonctionnalité Facebook Blood Donations dans le pays, et ce afin d’inciter les gens à faire des dons de sang.

Toutes les secondes, une personne a besoin d’une perfusion sanguine pour survivre. Le volontariat est important pour aider à garantir la prochaine génération de donateurs sur le long terme et assurer l’approvisionnement pour l’avenir.

Dans plusieurs pays et notamment en Tunisie, les populations ne savent pas quand, où et comment faire un don de sang. Dans le cadre de cette initiative, le CNTS appelle les gens à s’inscrire pour recevoir des notifications sur les possibilités de don de sang afin de les aider à collecter le juste équilibre des différents groupes sanguins dont les patients ont besoin actuellement.

À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs de Facebook en Tunisie âgés de 18 à 65 ans pourront s’inscrire sur Facebook afin de recevoir des notifications sur les possibilités de don à proximité. Quand les centres de don du sang agréés ont besoin de donateurs, ils peuvent publier des messages incluant un bouton qui permet aux utilisateurs de contacter directement le centre par message.

Mode de fonctionnement Les Tunisiens âgés de 18 à 65 ans peuvent s’inscrire pour devenir donneurs de sang sur Facebook en allant à la rubrique ” Dons de sang ” dans la section “À propos” de leur profil sur Facebook, ou en accédant au lien : facebook.com/donateblood. Les demandes et les offres de dons seront visibles sur le site suivant: Blood Donations on Facebook sur leurs appareils mobiles vers les 32 sites de dons.

Le lancement de cette fonctionnalité en Tunisie coïncide avec la Journée mondiale du don de sang qui a lieu le 14 juin, et permettra aux utilisateurs de Facebook de se connecter plus facilement aux centres de don du sang à travers la Tunisie.

Cela aidera à recueillir des dons essentiels en cette période où de nombreuses banques ont des stocks extrêmement bas en raison de la pandémie du COVID-19.

Plus de 100 millions de personnes se sont inscrites pour recevoir les notifications émises par les banques de sang à proximité sur les possibilités de faire un don dans plus de 30 pays. La fonctionnalité est actuellement disponible en Afrique du Sud, en Égypte, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Niger, au Zimbabwe, au Rwanda, au Tchad, en Namibie, au Mali, en Guinée et en Tanzanie.

Pr Slama Hmida, Directeur Général du CNTS, a déclaré que “le don de sang volontaire est primordial et qu’il ne doit pas s’arrêter pendant cette période critique du COVID-19”.

Khaled Koubaa, Responsable des Politiques Publiques Afrique du Nord, Facebook a précisé : “Notre plateforme a pour but d’aider à la simplification du processus de don de sang et d’encourager les gens à faire des dons. Nous sommes très fiers du soutien que cette fonctionnalité peut apporter aux banques de sang et nous considérons que ce partenariat revêt une importance cruciale, à un moment tout à fait essentiel. Tout en sensibilisant le public à des sujets importants tels que la COVID-19, nous espérons que cette initiative aidera ceux qui en ont besoin, et surtout les banques de sang à rassembler le stock nécessaire de poches de sang.”

Tekiano avec communiqué