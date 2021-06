Gabes Cinéma Fen 2021: Tous les détails sur le festival du sud Tunisien qui monte!

Le festival Gabes Cinema Fen est prévu pour sa 3ème édition du 18 au 24 juin 2021. Un festival qui dépasse les frontières d’une compétition de films et propose une programmation alternative mettant en avant la ville du Sud-est tunisien Gabes qui fait face à des problématiques écologiques liées à l’industrie de transformation du phosphate.

Au programme de Gabes Cinema Fen 2021, plus de 70 films dont 26 films arabes programmés pour la première fois en Tunisie. Ces films laissent libre cours à l’imaginaire ou éclairent un fragment du réel. Sous la direction artistique de Ikbal Zalila, la section cinéma offre une place de choix au cinéma d’auteur arabe et indépendant (LM/CM, de fiction, d’essai ou documentaire).

En parallèle à la compétition officielle, des séances spéciales, des rétrospectives, des projections dédiées aux cinémas du monde, aux enfants, à la relation de l’Homme avec la terre (Cinéterre) s’organisent dans les salles et en plein air.

Section VR

La section réalité Virtuelle allie art et technologie et propose de découvrir 15 films utilisant la technologie de la VR. L’ouverture de cette section se fera avec la performance d’une artiste qui explore la technologie VR pour créer de nouveaux mondes.

Gabès Cinéma Fen, éclairer les problèmes écologiques

Gabès Cinéma Fen en collaboration avec les associations culturelles et environnementales de la région, souhaite créer de nouvelles synergies qui fassent repenser la ville et ses enjeux par le biais de l’art.

Une section “Cinéterre” sera consacrée à des propositions cinématographiques (fiction et documentaire) centrées sur la relation de l’Homme à son environnement dans toutes ses manifestations (circulation, immigration, pollution, respect de la nature, urbanisation…).

5 programmes courts et longs métrages Cinéterre sont prévus durant le festival. 8 films au total (dont 6 documentaires) de 7 nationalités différentes seront projetés (espagnol, marocain, iranien, allemand, brésilien, tunisien et algérien). 2 projections auront lieu dans l’Oasis de Chenini.

Gabès Cinéma Fen hors les murs

La programmation en dehors de l’Agora et du complexe culturel de la ville de Gabes répond à la volonté du festival de porter plus loin son action et ainsi, de mieux s’ancrer dans la région. Cette initiative évolue à chaque nouvelle édition. En 2019, des projections avaient été organisées dans 2 délégations voisines (El Hamma et Mereth).

Cette année, le festival souhaite être présent dans 5 nouvelles délégations situées autour de Gabès, en programmant 3 projections dans chacun des lieux, en partenariat avec les Maisons de Culture des délégations (Bouchamma, Mereth, Nouvelle Matmata, Ouedhref et Metouia).

Par ailleurs et pour la première fois, Gabès Cinéma Fen organisera des projections dans des cadres spécifiques.

– Une projection aura lieu dans un foyer universitaire de 1 200 étudiantes Vendredi 25 Juin à 20h30

– Une projection se tiendra dans la prison de Gabès Dimanche 20 Juin à 20h

– Une immersion dans le monde de la VR, 2 -3 jours en amont du festival (du Lundi 14 au Mercredi 16 Juin), sera proposée aux détenus de la prison de Gabès, qui compte 600 détenus.

Ces événements sont une première initiative ; ils marqueront le début de collaborations que le festival espère faire durer dans le temps.

Tekiano avec Gabes Cinema Fen