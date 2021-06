Journée mondiale contre le travail des enfants: Mettre fin au travail des enfants, agir Maintenant!

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) en collaboration avec les gouvernements, les organisations d’employeurs et d’employés, a proclamé le 12 Juin de chaque année – depuis 2002- comme étant la Journée mondiale contre le travail des enfants, en vue de mettre en évidence les effets négatifs du travail des enfants et unir les efforts pour éliminer les situations de travail des enfants qui les privent de leur scolarité et qui ont un impact néfaste sur leur santé et entravent leurs futurs.

Pour cette année, exceptionnellement, la mobilisation dure une semaine. Le contexte actuel fait que l’engagement des différentes parties prenantes doit être plus fort que les années précédentes.

Cette année, la Journée mondiale contre le travail des enfants sera ainsi marquée par une “Semaine d’action pour l’élimination du travail des enfants”, du 10 au 17 juin 2021 par une série d’événements et d’ activités organisés dans le monde entier.

Conscient que le travail des enfants représente un phénomène de plus en plu prédominant dans la société, la Tunisie s’est engagée à lutter contre le travail des enfants en ratifiant les conventions internationales suivantes: la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant en 1992; la Convention de l’OIT n°138 sur l’âge minimum d’emploi en 1995 et la Convention de l’OIT n°182 sur les pires formes de travail des enfants, en 2000.

Le projet PROTECTE (Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie) a été développé dans ce sens, dans le but de fournir au Gouvernement Tunisien et aux partenaires sociaux une assistance technique pour la mise en oeuvre du Plan d’Action National de la lutte contre le travail des enfants (PAN-TN) en Tunisie. Le projet est lancé oar le Gouvernement Tunisien appuyé par le Bureau International du Travail (BIT), en concertation avec le Ministère des Affaires Sociales, l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (’UTAP) et l’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’artisanat (UTICA).

Exécuté par le Bureau International du Travail et financé par le Département Américain du Travail, le projet PROTECTE ayant pour slogan « Ensemble contre le travail des enfants » a permis d’atteindre graduellement les objectifs du Plan d’Action National pour la lutte contre le travail des enfants, et ce notamment à travers le renforcement des capacités du des acteurs du Gouvernement, des Organisations des Travailleurs et des Employeurs et de la Société Civile.

En Tunisie, cette célébration s’est tenue le 15 Juin 2021 à l’hôtel Laico Tunis, dans le cadre de l’organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation initié par l’Organisation Internationale du Travail et sous l’égide du Ministère des Affaires Sociales.

L’enjeu particulier de cet évènement a été de mobiliser artistes et journalistes influents sur la problématique du travail des enfants qui concerne plus de 179000 enfants travailleurs en Tunisie, dont 136500 dans les travaux dangereux, selon les résultats de l’Etude nationale sur le travail des enfants réalisée par l’Institut National de Statistique en 2017.

En présence de M. Mohamed Trabelsi Ministre des Affaires Sociales, cette journée a réuni des personnalités influentes sur la scène artistique et médiatique tunisienne. Ces participants ont montré leur engagement pour lutter contre le phénomène de travail des enfants et soutenir l’élimination du travail des enfants qui ne sont pas en âge légal pour travailler, y compris dans des situations qui mettent en péril leur scolarité et leur santé, vu le caractère dangereux de certains travaux régis aujourd’hui par un cadre légal par l’arrêté du ministère tunisien des Affaires sociales sur la liste des travaux dangereux prohibés pour les enfants, publié avril 2020.

Grâce à l’appui du projet PROTECTE, la Tunisie espère ainsi réussir dans ses objectifs de sensibilisation et de renforcement de la mobilisation sociale dans la lutte contre le travail des enfants, pour une fois pour toute mettre fin à ce fléau.

Tekiano avec communiqué