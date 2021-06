Tunisie – Bac 2021 : Epreuve de Français pour toutes les sections

Dans l’après midi du vendredi 18 juin 2021, les futurs bacheliers Tunisiens ont passé l’épreuve de français relative aux différentes sections du Baccalauréat tunisien. Les candidats de la section Lettres ont déjà passé l’examen du français dans la matinée, étant une de leurs matières principales à coefficient élevé.

Nous vous proposons de vous mettre dans la peau d’un bachelier et tenter de passer l’examen de français. Nous partageons avec vous dans ce qui suit, les examens du français du Bac 2021 relatifs aux sections scientifiques (Mathématiques, sciences expérimentales, économie et gestion et sciences de l’informatique), section sciences Techniques, section Lettres et section Sport.

Examen Français – Section Sciences Techniques – Bac 2021:

Télécharger (PDF, 594KB)

Examen Français – Sections Scientifiques (Mathématiques, sciences expérimentales, économie et gestion et sciences de l’informatique) – Bac 2021:

Télécharger (PDF, 806KB)

Examen Français – Sections Sport – Bac 2021:

Télécharger (PDF, 634KB)

Examen Français – Sections Lettres – Bac 2021:

Télécharger (PDF, 717KB)

Tekiano