Match EST vs Al Ahly: la CAF permet la présence de 5000 supporters à Radès! où regarder le match à la télé?

L’Espérance Sportive de Tunis s’oppose à Al Ahly d’Egypte samedi 19 juin 2021 dans le cadre de la Demi-finales aller de la Ligue des Champions Africaine. Le match EST vs Al Ahly se joue à partir de 17h sur la pelouse de stade Hammadi Agerbi à Radès.

La Confédération africaine de football (CAF) a donné son aval pour la présence de 5000 supporters lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions qui opposera à Radès l’Espérance Sportive de Tunis à Al Ahly d’Egypte et à Casablanca, le Wydad aux Sud-africains de Kaizer Chiefs.

La CAF indique avoir donné son feu vert pour la présence de 5000 supporters lors des demi-finales de cette compétition : Al Ahly-Espérance Sportive de Tunis et Wydad de Casablanca-Kaizer Chiefs.

Cette décision de la CAF donne suite à la demande des Fédérations accueillant ces deux rencontres, après l’aval des instances gouvernementales sanitaires au Maroc et en Tunisie.

Le communiqué insiste sur l’impératif de prendre toutes les mesures préventives relatives aux protocoles sanitaires contre le covid-19.

Vous pouvez regarder le match EST vs Al Ahly en direct live sur la chaine Watania 1 terrestre, beinsports ar 4 et beinsports fr 7. Le streaming du match EST vs Al Ahly du samedi 19 juin est disponible sur abonnement sur beinconnect.

match EST vs Al Ahly,match EST vs Al Ahly direct,match EST vs Al Ahly live,streaming match EST vs Al Ahly,match EST vs Al Ahly 17 juin,regarder match EST vs Al Ahly,CAF,stade de radès,demi finale ligue des champions,ligue des champions caf,match EST,match EST 19 juin,match EST 19 juin direct