Ons Jabeur ‘instoppable’ remporte le 1er titre WTA de sa carrière (vidéo)

Une victoire historique pour le tennis Tunisien et Arabe! La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a remporté dans l’après-midi du dimanche 20 juin 2021 son premier titre WTA à Birmingham au Royaume-Uni lors du match en finale simple dames face à la Russe Darya Kasatkina en deux sets 7-5, 6-4.

Qualifiée de ‘ONStoppable’ par la WTA (Jeu de mot avec le prénom de Ons et le mot instoppable ), la championne tunisienne a convaincu avec son jeu agressif et sa volonté à toute épreuve. Grâce à cette victoire, fruit d’un travail d’un trio tunisien composé de son mari Karim Kammoun et son coach Issam Jellali, acclame Ons Jabeur, elle a ravie des milliers de fans à travers le monde et a même été félicitée par la légende du tennis américain Andy Roddick, son idole.

Oh my God 😱 thank youuuuu 🥰🥰🥰 https://t.co/2bsZp7QQoD — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) June 20, 2021

La joueuse de tennis Tunisienne (26 ans) remporte ainsi son premier tournoi du circuit professionnel WTA et garde sa 24ème du classement mondial avec une ambition de faire partie bientôt du top 20 des meilleurs joueuses de tennis au monde.

“Je ne suis pas née avec du talent, j’ai travaillé dur pour devenir talentueuse, c’est ce que la plupart des gens n’arrivent pas à comprendre…”.

“Faire l’histoire, oui, mais d’un autre côté, il n’y avait pas beaucoup de joueurs avant. J’espère pouvoir entrer dans l’histoire en inspirant d’autres personnes, tunisiennes ou arabes. Ce serait la meilleure chose que je puisse faire. J’espère pouvoir inspirer de plus en plus de générations.” déclare t-elle dans une interview accordée au site wtatennis.com. Retour en vidéo sur ce moment historique :

The moment 🇹🇳 @Ons_Jabeur became the first Arab woman to claim a WTA title 🙌#VikingClassic pic.twitter.com/f53hWL998J — wta (@WTA) June 20, 2021

La Tenniswoman tunisienne reste en Angleterre pour le Tournoi d’Eastbournn, prévu du 21 au 26 juin 2021 doté de 753 900 dollars. Elle affrontera mardi au premier tour la Russe Marketa Vondrousova (40e).

Ons Jabeur détient le record de nombres de matches gagnés cette année,28 matchs, à égalité avec l’ancienne n°1 mondiale, Ashleigh Barty.

Si tout va bien Ons Jabeur participera au Tournoi de Wimbledon à Londres (du 28 juin au 11 juillet 2021), troisième et avant-dernière étape du Grand Chelem, après l’Open d’Australie, Roland Garros et avant l’Open de New York prévu fin août.

S.B.