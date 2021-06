Tunisie – Météo: Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions tunisiennes

Le temps est partiellement nuageux dans la plupart des régions tunisiennes, avec possibilité de formation de cellules orageuses, l’après-midi, sur les hauteurs Ouest, accompagnés de pluies éparses et locales.



La vague de chaleur se poursuivra dans les régions de l’intérieur, les maximales évolueront entre 37 et 42 degrés, avec des vents de sirocco et atteindront 47 dans le Sud-ouest du pays, indique l’Institut national de météorologie.

Cependant une légère baisse dans les zones côtières sera enregistrée pour se situer entre 28 et 32° degrés.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée dans les côtes Ouest et peu agitée dans le Nord.