Jazz à Carthage revient du 30 juin au 04 juillet 2021, les artistes du 15e épisode en vidéos

Le festival Jazz à Carthage renoue avec son public cette année pour un 15ème épisode sous le signe de la résistance et du défi du 30 juin au 04 juillet 2021. Jazz à Carthage 2021 sera divisé en 2 session avec une première session festive qui se déroule pour la première fois en plein air dans les jardins du pavillon de Gammarth, pour accueillir le plus du monde dans le total respect des conditions sanitaires. des concerts annexes sont programmés jusqu’en mars 2022 : “Extended Sessions” à la cité de la culture de Tunis.

Cet été 2021 porte dans ses brises des promesses de retour de fêtes, de joie et de la douceur des « Nights in Tunisia » rythmées par une musique authentique mais festive. Et si les lieux et les saisons du festival changent, l’âme du festival reste la même : le jazz partout, pour tous et pour toujours, lit-on dans la présentation du festival.

Nous vous proposons de découvrir le programme de Jazz à Carthage 2021 et les artistes du 15ème épisode en vidéos:

Mercredi 30 Juin : Cimafunk (Cuba): Il est la révélation musicale cubaine de l’année 2018. Son mélange audacieux de la Funk, la musique cubaine et les rythmes africains est une révolution dans le panorama musical de l’île.

Jeudi 1er Juillet: Jimmy Sax (France): Avec son saxophone inséparable, Jimmy Sax divertit la foule du monde entier: deep house, funk ou électro, Jimmy et son sax nous promettent une performance énergétique!

Vendredi 02 Juillet: 1ère partie Aurora by Nessrine & Wael Jabeur Aurora est un projet musical de Nessrine Jabeur, accompagnée de son frère Wael. Nessrine est une guitariste, chanteuse et compositrice. Wael est un batteur qui s’est lancé dans la musique assistée par ordinateur dites M.A.O.

Groupe algérien Labess :C’est sur la route de l’exil que le groupe Labess rencontre son identité musicale. Plurielle, libre, vivante. Nourrie des racines algériennes et du vaste voyage de l’artiste Nedjim Bouizzoul. Labess ouvre une voie musicale singulière au-delà des frontières.

Samedi 03 Juillet: Nomcebo Zikode (Afrique du sud) : Nomcebo Zikode sort son premier album « Xola Moya Wami » en 2020 et entame sa tournée africaine et mondiale “Jérusalema” en 2021. Elle sera parmi nous à Tunis sur la scène des Jardins du Pavillon pour diffuser son message de paix fédérateur et miraculeux.



Max the Sax Trio (Autriche) : En 2005 “Max The Sax”, forme avec le musicien Marcus Füreder le « Parov Stelar band » et se produit dans les plus grands festivals de jazz comme le festival de Glastonbury, le Montreux Jazz festival, le festival de Sziget, le Southside Festival ou le Batumi Festival.

Dimanche 04 Juillet: Kaz Hawkins (Irlande): Artiste surprenante autant par sa voix sa profonde et son écriture, que par sa personnalité et son charisme. Kaz Hawkins réside actuellement en France où elle collabore avec le célèbre label Dixiefrog Records. A son actif prix “ The Album Of The Year Awards “ en 2016 et le “Northern Ireland Blues Act of the Year” aux UK Blues Awards en 2018.

Les billets sont en vente en ligne sur le site du festival Jazz à Carthage et dans plusieurs points de vente physique. Le début des concerts est tributaire des conditions sanitaires et les horaires du couvre feu en Tunisie.

A noter que cette année, vous n’aurez plus besoin d’échanger vos billets. Vous pourrez accéder aux concerts directement avec vos QR codes.

S.B.