Manifestation Floralies de Tunis au parc du Belvédère du 24 juin au 04 juillet 2021

La 24ème session de la manifestation Floralies de Tunis se déroule au parc du Belvédère, du jeudi 24 juin à dimanche 04 juillet 2021. Organisée en collaboration avec la ville de Tunis et sous le patronage de Mme le Maire Souad Abderrahim, cette manifestation, à la fois festive et instructive est attendue par les citadin-e-s pour partager leurs passions avec les professionnels et les artisans du monde horticole et arboricole.

L’exposition Floralies de Tunis aura lieu, en plein air, sur la pelouse en face de la 2ème porte du Belvédère (côté Place Pasteur), avec respect des distanciations nécessaires et des gestes barrières.

Cet événement annuel, est un moment phare dans la vie du parc du Belvédère, un moment de rencontres entre amis de la nature et du Belvédère, un moment d’échanges de savoir-faire et d’expériences où chaque exposant vante ses nouveautés, ses exclusivités florales et végétales : cactées, plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes exotiques, qui exhibe mille et une couleurs toujours recommencées.

Les pépiniéristes des Floralies du Belvédère qui viennent, pour la plupart, du nord du pays, Sejnane, Tabarka, Ouechtata, Nefza, Testour, Bizerte et du Cap Bon, Nabeul, Grombalia, Bou Argoub, Maamoura, du centre et du sud Moknine, Sfax, et bien sûr, du grand Tunis, ferons connaître leurs spécificités régionales, mais aussi leurs expérimentations -découvertes, différentes d’une année à l’autres.

Cette édition verra la participation remarquable des femmes pépiniéristes et spécialistes de l’art du jardin.

Objectifs des Floralies Tunis

– Faire connaitre les plantes horticoles, aromatiques et médicinales,

– Initier le grand public au jardinage et à l’aménagement des jardins,

– Mettre en relation les amateurs de jardinage et les producteurs (Pépiniéristes, entreprises, maîtres d’œuvres…),

– Animer le parc du belvédère et sensibiliser les citoyens à sa protection et à sa sauvegarde,

– Créer un rendez-vous annuel où se rencontrent les Amis du Belvédère

Des ateliers artistiques et de sensibilisation à l’environnement : Initiation au compostage des déchets organiques, initiation à la multiplication des végétaux, initiation au semis, initiation au jardinage, initiation au paysagisme, Recup art, ainsi que des échanges et rencontres sur les semences autochtones et la biodiversité domestique sont au programme.

L’événement se déroule tous les jours du jeudi 24 juin au dimanche 4 juillet 2021, de 10h à 20h sur la pelouse devant la 2ème porte du parc, côté Place Pasteur Tunis.

Tekiano avec communiqué