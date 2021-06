Salon de la création artisanale 2021: report de la 37ème édition

La 37ème édition du Salon de la création artisanale, dont l’organisation est prévue, du 25 juin au 4 juillet 2021 au parc des expositions du Kram, a été reportée jusqu’à nouvel ordre, a annoncé mardi, l’Office national de l’artisanat (ONA).

Cette décision intervient à l’issue de la réunion de la commission nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes et de l’organisation des secours, tenue le mardi 22 juin 2021 dans le gouvernorat de Tunis.

Ce report est dû au nombre élevé d’infections et au nombre de décès dus au coronavirus et à la dégradation de la situation sanitaire dans le pays. Cette décision a été prise dans le cadre du suivi de la situation sanitaire dans le pays, aux fins d’éviter la propagation de la contamination par le COVID-19 et de protéger les exposants et le public. En 2020, cette édition a été suspendue pour les mêmes raisons sanitaires.