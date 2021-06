Jomaa SA fête ses 35 ans de success-story avec un nouveau look et un jeu concours

Jomaa SA fête ses 35 ans de success-story avec un nouveau look, un nouveau site en cours de réalisation, un concours célébrant l’artisanat tunisien ainsi que l’ouverture d’une nouvelle agence à Thyna.

Jomaa SA représente en Tunisie plus qu’un nom… Au fil du temps, et ceci depuis 35 ans, la success-story de la société est devenue une véritable légende et un exemple de bonne gouvernance et de succès dans toute la Tunisie et dans le secteur automobile.

Pour fêter ces 35 ans d’excellence, la société Jomaa SA, leader du marché du pneu en Tunisie, fondée à Hammam Sousse par Monsieur Hedi JOMAA, s’offre un bain de jouvence. D’abord, en reliftant son logo qu’elle adapte à son anniversaire, puis en opérant une refonte visuelle et structurelle de son site internet www.jomaa.tn pour le rendre encore plus attractif et plus navigable (en cours de construction).

Pour fêter l’évènement comme il se doit, Jomaa SA va encore plus loin : en effet, la société, pour remercier ses partenaires de leur confiance, qu’ils soient clients, fournisseurs, personnel Jomaa, Consommateur final ou journalistes… organise un Jeu Concours Jeu Spécial 35 ans Jomaa, doté de nombreux cadeaux, tous issus de l’artisanat tunisien.

Il suffit d’envoyer ses coordonnées et de répondre à une question toute simple sur Jomaa SA, via sa Landing Page www.jomaa35ans.tn spécialement créé pour le jeu-concours : des tapis de Kairouan, des bijoux, des accessoires de décoration… seront remis aux gagnants et aux gagnantes qui seront tiré.es au sort !

« Pour remercier nos partenaires pour leur confiance indéfectible de 35 années, nous avons organisé un concours qui met en valeur notre artisanat tunisien. Dans le cadre de nos préoccupations sociales, volet de la Responsabilité Sociétale de notre Entreprise (RSE), nous avons le devoir de soutenir nos communautés locales dont font partie les artisans, de surcroît fortement touchés par la pandémie. Nous sommes donc heureux et fiers de mettre en avant leurs produits et de les offrir à nos partenaires, comme témoignage de remerciement. » explique Monsieur Zied Jomaa, Président-Directeur Général de Jomaa SA.

Dernière nouveauté pour cette célébration, et non des moindres : l’ouverture d’une nouvelle agence/dépôt à Thyna, tout près de Sfax, qui augmentera la capacité de stockage de Jomaa SA de plus de 3300 m². A noter que la société compte déjà trois autres agences situées à Tunis Mghira 2, à Sousse Kalaa Kbira et à Sfax La Poudrière.

Rappelons que Jomaa SA au capital de 27 millions DT, est spécialisée dans la vente de pneumatiques, de lubrifiants, et d’équipements de garage. Son objectif est de proposer une gamme sans cesse élargie de produits et de services de renommée internationale pour permettre aux automobilistes une mobilité en mode optimal de sécurité.

La société emploie 94 collaborateurs (avec un taux d’encadrement de presque 60%), compte 23 partenaires actifs et presque 400 clients revendeurs sur le territoire tunisien.

Jomaa SA a reçu durant deux années consécutives, en 2018 et 2019, le Volant d’Or, récompensant les principaux acteurs du secteur automobile en Tunisie.

Tekiano avec communiqué