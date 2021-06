Be Tounsi fait son salon virtuel dédié à l’artisanat tunisien du 24 juin au 4 juillet 2021

L’association Be Tounsi organise une exposition virtuelle dédiée aux artisans, suite au report du Salon de la création artisanale du Kram. Cette exposition artisanale virtuelle gratuite est organisée sur les réseaux sociaux par Be Tounsi du 24 juin au 4 juillet 2021, en soutien aux créateurs et artisans tunisiens de toutes les régions.

Le mur de la page Facebook de Be Tounsi est ouvert, à partir de jeudi, uniquement aux publications de vente en ligne des artisans voulant y participer.

Des règles ont été énoncées pour cette vente en ligne: Seules des publications portant le prix de chaque article proposé seront validées, et chaque artisan/créateur aura le droit à 5 publications par jour, avec autant de photos qu’il/elle voudra.

En outre, les articles et produits proposés devront être majoritairement tunisiens dans leur composition. Pour faciliter les transactions, Be Tounsi appelle à utiliser le hashtag #SalonBeTounsi. La vente se fait de gré à gré, entre l’acheteur et le vendeur.

A noter que l’équipe de Be Tounsi tient à préciser que l’association ne perçoit RIEN sur cette opération. Be Tounsi ne rentre pas dans les transactions, n’assure pas la livraison non plus. La vente se fait de gré à gré, l’acheteur entre en contact avec le vendeur et il s’arrangent entre eux. Be Tounsi est une simple vitrine virtuelle.

La 37ème édition du Salon de la création artisanale, qui devait se tenir du 25 juin au 4 juillet 2021, a été reportée jusqu’à nouvel ordre, en raison du nombre élevé d’infections et du nombre de décès dus au coronavirus et à la dégradation de la situation sanitaire dans le pays.

