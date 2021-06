DISWAY Tunisie se renforce sur le digital

Disway Tunisie, filiale du groupe Disway opérant dans la distribution en gros de matériel informatique et télécoms, renforce sa présence sur le digital avec le lancement du nouveau site web e-commerce dédié exclusivement à ses revendeurs.

Soucieux d’améliorer l’expérience de ses clients et de toujours proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée, Disway Tunisie met à la disposition de ses revendeurs un site internet offrant une expérience intuitive et une navigation qui facilite l’accès à l’information et la prise de commandes. En quelques clics, le client peut accéder à son espace personnel qui offre un accès en temps réel (24h/24 et 7j/7) aux informations pertinentes ainsi que la disponibilité des produits.

Le site permet également de consulter les offres et les prix des différents produits, aider le client à choisir les produits adéquats à ses besoins à travers l’outil de recherche très avancée et le comparatif des produits sur la base des différentes caractéristiques techniques.

Disponible en français et en anglais, le site est directement connecté à l’ERP de Disway et permet un accès à toutes les informations relatives au client : ses commandes, factures, devis, etc.

De plus, le site web est responsif et s’adapte aux différentes tailles et résolutions d’écrans (PC, Smartphone ou tablette) pour permettre une navigation fluide et aérée quel que soit l’outil utilisé.

« Nous sommes confiants que ce nouveau site e-commerce, qui propose un accès totalement sécurisé et personnalisé à nos clients revendeurs constituera un nouveau service à forte valeur ajoutée puisqu’il leur permettra de gagner en temps et en efficacité pour le traitement de leurs commandes avec Disway », a déclaré Hakim Belmaachi, président du directoire du groupe D.

À propos de Disway

Disway Group, 1er opérateur de la distribution en gros de matériel informatique et télécoms en Afrique francophone, est coté à la Bourse de Casablanca (Ticker : DWY) et certifié ISO 9001.

Avec 250 collaborateurs et un réseau de plus de 3 500 revendeurs, l’entreprise offre un très large éventail de marques internationales de grands éditeurs et de constructeurs informatiques, dont Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung …