Tunisie – météo : Pluies orageuses attendues dans le nord et localement le centre

Les pluies orageuses se poursuivent dans le nord et localement le centre vendredi 25 juin 2021. Temps partiellement nuageux dans le reste des régions tunisiennes.

Températures relativement en baisse. Les maximales oscilleront entre 30°c et 35°c dans les régions côtières et entre 36°c et 42°c dans les régions intérieures. Elles atteindront 44°c dans le sud-ouest et seront accompagnées de coup de sirocco.

Vents faibles à modérés. Leur vitesse ne dépassera pas 30°c . Mer ondulée à peu agitée.