Gabès Cinéma Fen 2021 : Palmarès de la 3ème édition

La 3ème édition de Gabès Cinéma Fen s’est clôturée plus tôt que prévu, en raison de la crise sanitaire, dans la soirée du vendredi 25 juin 2021 avec l’attribution des prix du meilleur long métrage, du meilleur court métrage ainsi que du prix Hackathon et celui du lauréat distingué dans la section réalité virtuelle. La cérémonie s’est tenue en plein air, en limitant le nombre des invités et en faisant des tests de dépistage du Coronavirus à tous.

Le jury de Gabès Cinema Fen 2021 a réuni des spécialistes du monde du 7ème art et de l’art. Pour la section « longs métrages », Nadia Touijer de la Tunisie, Rasha Salti du Liban, Ghassan Salhab du Liban, Edourd Mills Afif de la France et Joumana Manna de la Palestine ont échangé longuement autour du vainqueur.

Pour la section « courts métrages », Dorothée Myriam Kellou, Moonem Chouayet, Saskia Walker, Meyar El Roumy et Essia Boundaoui ont choisi les lauréats. Le jury de la section VR est composé de Chiraz Laatiri, Selim Harbi et Mohamed Amine Hammouda.

Palmarès de Gabès Cinéma Fen 2021 sont :

– Prix du meilleur long métrage: Film “DISQUALIFIED” de Hamza Ouni

– Prix du meilleur court métrage: Prix ex quo pour “Le départ” de Lassad Hamich et “So we live” de Randa Abou Fekher

– Prix VR décerné à “ACID WATER” de Wael Lassoued et Houssem Bouabidi

– Mention spéciale à deux gagnants : “A Comedian in a Syrian Tragedy” de Rami Farah et “Un jour sans lendemain” de Mohamed Soueid.

Un rendez-vous est donné aux internautes pour une édition en ligne de Gabès Cinéma Fen 2021 à partir du vendredi 2 juillet 2021 avec une programmation spéciale.

S.B. avec GCF