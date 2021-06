Euro 2020 : où regarder le match Angleterre vs Allemagne du 29 juin 2021

Une grande affiche est proposée cette après-midi dans le cadre des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020. L’Angleterre affronte l’Allemagne mardi 29 juin 2021 pour une place en quart de finale de l’EURO. Le match Angleterre vs Allemagne sera joué à 18h00 au stade Wembley à Londres (17h00 HT).

Le match choc Angleterre Allemagne est très attendu. C’est le quatrième match de l’Angleterre dans son fief, où elle est restée invaincue et a obtenu la première place du Groupe B. L’Allemagne, quant à elle, s’est remise de sa défaite lors du premier match pour terminer deuxième du Groupe F, bien qu’elle ait eu besoin d’un but égalisateur lors de la troisième journée pour se qualifier.

Le vainqueur se rendra à Rome pour affronter la Suède ou l’Ukraine en quart de finale de l’EURO 2020, le 3 juillet 2021.

La rencontre Angleterre vs Allemagne sera diffusée en direct live sur les chaines beINSport 1 et TF1. Le match Angleterre vs Allemagne est accessible en streaming sur le site mytf1.