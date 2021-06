Festival Manarat : Report de la troisième édition à l’an 2022

Le comité d’organisation du festival du cinéma méditerranéen de Tunisie Manarat a informé dans un communiqué sur sa page facebook le report de l’organisation de la troisième édition du festival qui devait se tenir du 24 au 30 juillet 2021 à la prochaine année 2022.



Cette décision qualifiée de “douloureuse” , a été prise suite à la recrudescence soudaine et fulgurante dans le pays de la covid 19 et dans l’objectif de préserver la santé du public et des invités du festival de tous bords.