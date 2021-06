FILMKLUB “MIROIRS | مرايا” : un cycle de films sur la discrimination raciale en Tunisie et ailleurs

Goethe-Institut de Tunisie informe que la plateforme de streaming du Goethe-Institut “Goethe on Demand” va projeter quatre films dans le cadre du cycle cinématographique “MIROIRS | مرايا” sur le thème de la discrimination raciale en Tunisie, du 28 juin au 4 juillet 2021. Les films sont disponibles en ligne gratuitement.

En comptant sur le pouvoir du cinéma à informer, sensibiliser, promouvoir la créativité et apporter des changements sociaux, nous avons choisi et ce, dans le cadre de notre programmation cinématographique régulière « FILMKLUB », de présenter un nouveau cycle portant sur la thématique de la discrimination raciale informe le Goethe-Institut de Tunisie dans son communiqué.

Alors que les manifestations contre le racisme ont éclaté il y a peu de temps dans le monde entier, les pays de la région MENA n’ont généralement pas adopté de lois ou de mesures pour lutter contre le racisme. Cependant, en 2018, la Tunisie a été le premier pays à promulguer une loi antiraciste dans la région.

Grâce à notre programme, nous invitons le public à analyser en profondeur ce phénomène social en faisant varier les angles de vue, en affrontant le miroir de notre réalité à travers ce que reflètent nos écrans par le 7ème art, lit-on dans le communiqué.

Un choix de films allant de la fiction aux documentaires est proposé et offre un espace de réflexion permettant de libérer les esprits en vue de comprendre et de dépasser.

Du 28 juin au 4 juillet 2021, le cycle cinématographique “MIROIRS | مرايا” se compose de quatre films :

– 28 juin : pendant 24h à partir de minuit : Film « Tous les autres s’appellent Ali (Angst essen Seele auf) » de Rainer Werner Fassbinder

– 30 juin : pendant 24h à partir de minuit : Film « I Am Not Your Negro » de Raoul Peck

– 02 juillet : pendant 24h à partir de minuit : Film « Afric Hotel » de Hassen Ferhani et Nabil Djedouani

– O4 juillet : pendant 24h à partir de minuit: film « NON.OUI » de Mahmoud Jemni

*Tous les films sont uniquement visibles pendant 24h à la date indiquée de leur projection.

Accès libre et gratuit sur tunis.goethe-on-demand.de