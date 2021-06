Mobile World Congress 2021 : Des entreprises et startups tunisiennes présents au salon de Barcelone

Des entreprises et startups tunisiennes marqueront leur présence au salon “Mobile World Congress” qui se tient du 28 juin au 1er juillet 2021 à Barcelone. MWC constitue le plus grand évènement mondiale dédié à l’industrie de la téléphonie mobile et des télécoms qui se tient dans la ville catalane. Il se tient cette en version allégée cette année à cause de la pandémie du coronavirus.

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) indique dans un post partagé sur sa page Facebook que le pavillon tunisien abrite 5 entreprises et 2 startups labellisées et recrutées suite à un appel à candidature lancé en collaboration avec le programme Startup Tunisia.

Ces opérateurs offrent leur savoir-faire dans divers domaines tels que le Cloud Computing, le Digital Marketing, les applications mobiles, solutions pour les opérateurs télécom, l’internet des objets (IOT), téléphonie sur IP, CRM, solutions de paiement, contrôle et monitoring de réseaux mobiles, etc.

Le technopôle de Sfax (par ailleurs exposant au pavillon) accompagne la participation de 5 Startups. De son côté, Smart Tunisia est présente à travers la Fondation Tunisie pour le Développement et ce dans le cadre de la promotion de la Tunisie en tant que destination technologique et hub pour les Startups.

Photos du pavillon tunisien au Mobile World Cogress 2021 :

Après une session annulée en février 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale , le MWC de 2021, démarre sous la forme d’un événement hybride. Les participants pourront y assister aussi bien en mode présentiel qu’en ligne.

Au total, 300 exposants et 600 conférenciers prendront part à cette édition. Une série d’événements et ateliers virtuels et hybrides sont au programme cette année. Ils porteront sur divers thématiques comme l’automobile, les technologies financières, l’industrie manufacturière, l’IoT mobile, l’Edge Computing, les soins de santé avec la 5G, etc.

Ce sont 50.000 personnes qui assistent en présentiel durant ces 4 jours soit moitié moins que d’habitude, indique le site les Echos. Des grands noms vont être présents à l’instar de Elon Musk en invité surprise, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, le numéro un d’Amazon Web Services, ceux d’IBM, d’Accenture…

Les PDG des gros opérateurs télécoms européens, d’Orange à Deutsche Telekom en passant par Telefónica sont présents mais d’autres part les fabricants comme Huawei ne présentant pas de nouveaux modèles comme d’habitude et Samsung, le numéro un mondial se limitera à une conférence virtuelle.

Tekiano avec CEPEX