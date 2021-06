La Saison Bleue renforce sa présence en Tunisie avec des manifestations célébrant la mer en 2021

Pour sa quatrième édition 2021, la Saison Bleue compte renforcer sa présence avec un programme de manifestations célébrant les richesses de la mer sous toutes ses formes à l’instar de la 4ème édition du Forum mondial de la mer de Bizerte prévue en septembre.

Avec ses 1300 km de côtes de Zarzis à Tabarka, la moitié des 24 gouvernorats de Tunisie quiont une façade maritime, un PIB d’économie bleue d’environ 12%, la Tunisie dispose avec sa façade littorale de son principal « avantage » : celui du commerce avec le reste du monde, de sa relation avec l’Europe, de son tourisme balnéaire…

Un avantage que Jean Castex, Premier ministre français saluait, lors de sa récente visite en Tunisie, en se réjouissant de la 4ème édition du Forum mondial de la mer de Bizerte les 24 et 25 septembre 2021.

Mais la Tunisie est également le pays de la Méditerranée le plus vulnérable en termes de dégradation écologique : montée des eaux, érosion côtière, disparition des plages.

Gabès, la seule oasis maritime au monde, a été détruite, ainsi qu’un golfe réputé pour sa faune et sa flore, en cinq décennies par les effets du phosphogypse rejeté dans la mer, et par l’exploitation du phosphate. Il en est de même de Sfax dont le littoral a été massacré par l’industrie chimique.

La Saison Bleue, c’est d’abord un rendez-vous estival. Un label fédérant plus d’une centaine de manifestations : quatre mois de célébration des activités humaines qui, de juin à septembre, font se rencontrer sur nos côtes Tunisiens du littoral et de l’intérieur comme des millions de touristes.

Le point d’orgue de la Saison Bleue, c’est à Bizerte, ville la plus septentrionale du continent africain, le Forum mondial de la Mer dont la 4ème édition proposera cette année 3 grands rendez-vous :

– un focus sur la Méditerranée exemplaire,

– un autre sur l’Europe de la Mer – avec la présentation de la mission Starfish portée par l’Union européenne,

– et la première rencontre d’un nouveau réseau d’élus du littoral de la Grande Bleue, le Parlement méditerranéen de la Mer.

Sous la Présidence de Pascal Lamy, Président du Forum pour la Paix, et en présence de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et de nombreux invités de marque, cette édition consacrera un rendez-vous, déjà réputé pour être à l’échelle internationale le seul dans le champ maritime à être situé au sud de l’Europe.

Mais au-delà de la période estivale, l’association a également développé une activité importante durant cette année 2021 à travers le lancement de deux programmes digitaux très fréquentés : les « Blue Talks » du Club Bleu et « Hola les Meriens ! » , deux émissions qui accueillent les plus figures les plus respectées du milieu maritime international.

Consciente qu’il faut aider les porteurs de projets, La Saison Bleue a lancé en 2019, AMWEJ, le premier appel à projets tunisien pour une économie bleue durable. Communes côtières, startups, associations et ONG peuvent participer.

Trois projets ont été retenus en 2019 à Kelibia, Carthage et Bizerte. Cette année, le lancement de la deuxième campagne d’AMWEJ a fait naître plus d’une quarantaine de projets, examinés par un comité d’experts, présidé par Habib ben Haj Kouider, et dont le lauréat sera annoncé lors du prochain Forum de la Mer.

De plus, l’équipe de la saison bleue se déplace, tout au long de l’année, dans des établissements scolaires, dans des associations pour répondre à la curiosité des plus jeunes quant à l’état de la planète, la biodiversité menacée, le climat chamboulé.

Cette dimension éducative est désormais une part essentielle de son engagement pour protéger la mer contre toutes les agressions et pour renseigner la nouvelle génération sur les enjeux climatiques, scientifiques, politiques, économiques et stratégiques de nos mers et océans.

La Saison Bleue a été créée en 2018 suite aux constats faits par les acteurs environnementalistes et de la société civile de l’absence d’intérêt du développement durable dans l’approche du littoral tunisien.

La Saison Bleue s’engage ainsi résolument dans la protection du littoral et de l’environnement maritime. Après le succès de la première édition à l’été 2018, La Saison Bleue a poursuivi sa mobilisation dans des actions de sensibilisation du grand public en faveur de la protection de l’écosystème marin et d’une économie bleue durable.

