Tunisie – Coronavirus : Tous les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h

Tous les voyageurs entrant en Tunisie à partir du jeudi 1er juillet 2021 doivent présenter un test PCR négatif au Covid-19 avec un Code QR, réalisé moins de 72 h avant l’enregistrement a indiqué le président du comité du confinement sanitaire au ministère de la santé Mohamed Rabhi.

Rabhi a précisé mercredi dans une déclaration à la TAP, que tous les voyageurs en provenance de l’étranger sans exceptions, y compris les personnes vaccinées ou celles ayant été contaminées doivent être munies d’un test PCR négatif après avoir eu la confirmation que les vaccinés ou les personnes atteintes précédemment pouvaient être asymptomatiques et transmettre le virus.

“Dans la majorité des cas, les symptômes du coronavirus ne sont pas visibles chez les personnes vaccinées ou déjà atteintes en cas de rechute par l’un des nouveaux variants”, a-t-il dit, mettant en garde contre les risques de la transmission “silencieuse et asymptomatique du virus”.

Rabhi a souligné que tous les voyageurs tunisiens sont tenus à leur retour sur le sol Tunisien de présenter, à partir du 1er juillet 2021, un test PCR négatif même si la période du voyage n’a pas dépassé les deux jours.

Les voyageurs en partance de la Tunisie vers d’autres pays dans le monde sont soumis aux conditions d’entrée et de voyage des pays de destination et doivent respecter les mesures imposées par ces pays, que ce soit pour le document de vaccination anti-Covid 19 ou le test PCR négatif et autres.

Il convient de rappeler que le comité national de lutte contre le coronavirus avait annoncé mardi soir, lors d’une réunion à distance présidée par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, plusieurs mesures aux plans national et régional dont notamment l’obligation pour les voyageurs en provenance de l’étranger de présenter un test PCR négatif sans exceptions et ce, à compter du 1er juillet 2021.

