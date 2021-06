Tunisie-Météo : La vague de chaleur se poursuit dans les régions de l’intérieur et dans le sud

La vague de chaleur se poursuivra dans les régions de l’intérieur et dans le sud Tunisien, mardi 30 juin 2021 où les températures maximales évolueront entre 38 et 45 degrés avec des coups de sirocco et atteindront localement 49 degrés, dans le sud-ouest, avec la possibilité d’enregistrer de nouveaux records à Tozeur et Kebili.

Les températures seront relativement plus faibles dans les zones côtières du Nord et dans le Sahel, où elles varieront entre 30 et 35 degrés. Temps partiellement nuageux à nuageux parfois sur le Nord et le Centre avec pluies éparses et orages.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km près des côtes. La mer sera généralement agitée.