Le film tunisien “Streams” de Mehdi Hmili sera présenté en 1ère mondiale au Festival de Locarno

Le nouveau film tunisien “Streams” du réalisateur Mehdi Hmili, sera présenté en première mondiale au prestigieux Festival du Film de Locarno, en Suisse qui se déroule du 4 au 14 août 2021. Il concourra pour six prix dans le cadre de la compétition Cinéastes du Présent (Concorso Cineasti del presente).

Écrit et réalisé par Mehdi Hmili, Streams (ou Atyaf)met en vedette les acteurs Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahia, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar. La musique originale est composée par l’artiste Amine Bouhafa. La société arabe MAD Solutions assure la distribution du film dans le monde arabe.

Synopsis du film Streams : Amel travaille dans une usine à Tunis. Elle vit avec son mari alcoolique, Tahar, une ancienne gloire du football local, et leur fils unique, Moumen, un gardien de foot talentueux. Pour convaincre le patron de l’usine de lui fournir un piston pour son fils, Amel trahit ses collègues qui mènent une grève. Amel rencontre le piston: Adel, un homme d’affaires qui profite de la situation et abuse d’Amel. Mais la police les arrête, le scandale devient viral et Amel est accusée d’adultère. Relâchée après quelques mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

Streams est une coproduction entre Yol Film House (Tunisie), Tarantula (Luxembourg), MPM Film (France), Clandestino Production (Tunisie) et Allam Film (États-Unis). Il a été développé dans le prestigieux atelier canadien (Grand Nord) et a reçu le Prix du scénario de l’Institut Français de Tunis et le prix de post-production CineGouna. Le film est soutenu par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), du Film Fund Luxembourg et du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

La compétition Cinéastes du présent (Concorso Cineasti del presente) est l’une des compétitions les plus remarquables du festival qui est dédiée aux réalisateurs émergents du monde entier et présente leurs premier et deuxième films.

Il présente 15 premières mondiales de longs métrages et documentaires en compétition pour les prix suivants : Léopard d’Or du Meilleur Film, Prix Spécial du Jury, Meilleur Réalisateur Émergent, Swatch First Feature Award, Léopard du Meilleur Acteur et Léopard de la Meilleure Actrice.

Fondé en 1946, le Festival du Film de Locarno occupe une place unique dans le paysage des grands festivals de cinéma. Chaque mois d’août, la ville de Locarno, située au cœur de l’Europe, devient pendant onze jours la capitale mondiale du cinéma d’auteur.

Mehdi Hmili est scénariste et réalisateur. Il a étudié le cinéma à Tunis avant d’être diplômé de l’École de cinéma de Paris. De passage en France, il réalise sa courte trilogie sur l’amour et l’exil : « X-Moment » (2009), « Li-La » (2011) et « La Nuit de Badr » (2012). Son premier long métrage, « Thala Mon Amour » (2016), a été sélectionné dans des festivals de cinéma internationaux comme le Torino Film Festival, les Journées Cinématographiques de Carthage et a remporté plusieurs prix. Sa dernière production « Fouledh » a été sélectionnée à La Fabrique Cinéma au 72e Festival de Cannes.

Tekiano avec communiqué