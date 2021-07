Ons Jabeur bat la légende du tennis Venus Williams en toute humilité (vidéos)

La championne tunisienne Ons Jabeur a réussi un bel exploit en battant la légende du tennis américain Venus Williams et passe ainsi au 3e tour du tournoi de Wimbledon 2021.

La tenniswoman Tunisienne Ons Jabeur, âgée de 26 ans, (24e mondiale au classement WTA ) s’est qualifiée pour le 3e tour du tournoi de Wimbledon en battant l’Américaine Venus Williams (111 ème mondiale) en deux sets (7-5, 6-0) au second tour de la compétition.

Rappelons que Venus Williams, âgée de 41 ans, a remporté 23 titres du Grand Chelem au cours de sa longue carrière qui a débuté en 1994 et 50 titres en tout. A son actif, 7 victoires en simple et 14 victoires en double dames avec sa sœur Serena Williams. Venus Williams a déjà remporté le tournoi de Wimbledon à cinq reprises (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Elle a été classée meilleure joueuse de Tennis au monde en février 2002.

Retrouvez dans la vidéo qui suit les moments forts du match qui a opposé Ons Jabeur à Venus Williams :

C’est la première fois que je me bat contre une légende. Le public ne me soutenait pas forcèment mais c’était un grand match, a déclaré la Tunisienne après la rencontre qui l’a opposé à Venus Williams pour ajouter; je suis heureuse de jouer ici à Londres et j’espère poursuivre le plus loin possible…J’aime le jeu et j’aimerais donner plus, j’aurais besoin de vous les amis, lance-t-elle au public londonien et réussit du coup à le séduire.

Ons Jabeur devrait s’opposer au 3ème tour de Wimbledon,vendredi 02 juillet 2021, à la redoutable tenniswoman espagnole Garbine Muguruza (Actuellement 12e au classement WTA). Bon vent Ons!

S.B.