Tunisie – Bac 2021: Taux de réussite par section et par région (tableaux)

Les résultats du baccalauréat tunisien de l’année 2021 sont tombés. Les résultats ont enregistré une amélioration en comparaison avec 2020 malgré la spécificité de la situation sanitaire souligne le ministre de l’éducation Fathi Slaouti.

Le taux général de réussite à la session principale du baccalauréat 2021 est évalué à 44,30%. Selon les chiffres du ministère de l’éducation, publiés ce vendredi matin, sur 146 158 candidats, 137 274 (93,92%) ont été présents, 60818 (44,30%) ont été admis, 38 693 (28,19%) sont ajournés et 36912 ont été refusés (26,89%).

Le taux de réussite est de 26,50% (6759 candidats) dans la section lettres, 62,05% (6211 candidats) dans la section mathématiques, 52,93% (15959 candidats) dans la section sciences expérimentales, 41,12% (18232 candidats) dans la section économie et gestion, 50,59% (9660 candidats) dans la section sciences techniques), 45,08% (3073 candidats) dans la section sciences de l’informatique et 67,89% (60818 candidats) dans la section sport.

Tableau récapitulatif du taux dé réussite au bac 2021 en Tunisie par section :

Au niveau régional, c’est la région de Sfax qui sort du lot. Sfax 2 est à la tête de la liste des taux de réussite dans la session principale du baccalauréat pour l’année 2021 avec un taux de 64,53% et le 2ème meilleur taux de réussite a été enregistré dans la circonscription de Sfax 1 avec 64,36%

On retrouve par la suite Monastir avec avec un taux de réussite de 63,30% puis Mahdia avec 62,48% et Sousse avec 60,69%, L’Ariana avec 57,27%, Nabeul avec 56,66%, Tunis 1 avec 56,40%, Médenine avec 55,32% et Tunis 2 avec 55,31%.

Le taux de réussite le plus faible a été enregistré dans le gouvernorat de Jendouba avec 35,70%.

Tableau récapitulatif du taux dé réussite au bac 2021 en Tunisie par région :

Il est intéressant de constater que le taux de réussite au baccalauréat dans les établissements publics est de 51,56% contre 13,06% dans les lycées privés. Sur 114454 candidats au baccalauréat inscrits dans les établissements publics, 57957 (51,56%) ont été admis, 33528 (29,83%) ont été ajournés et 20482 (18,22%) ont été refusés, selon les chiffres du ministère de l’éducation publiés vendredi.

Par ailleurs, sur 11299 candidatures libres, 329 (5,26%) candidats ont réussi, 2364 (37,78%) ont été ajournés et 3395 (54,25%) ont été refusés.

