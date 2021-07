Huawei lance le tout nouveau HUAWEI Band 6 en Tunisie

Huawei annonce le lancement d’un nouveau membre de sa série HUAWEI Band, HUAWEI Band 6. Alors que les consommateurs sont liés de plus en plus à leurs appareils portables, le nouveau HUAWEI Band 6 a été considérablement amélioré en termes de surveillance de l’état de la santé et de la condition physique, de la conception et de la durée de vie de la batterie.

Surveillance de la SpO2 All day

Les fonctionnalités de surveillance de la santé sont l’une des fonctionnalités les plus populaires pour les utilisateurs de bracelets intelligents. Grâce aux modules matériels optimisés, basés sur le Huawei TruSeenTM 4.0 et le nouvel algorithme intelligent d’économie d’énergie, le HUAWEI Band 6 prend désormais en charge la surveillance All Day SpO2.

Il surveille la santé des utilisateurs et génère une alarme lorsque le niveau d’oxygène dans le sang est bas, les aidant à prendre des mesures rapides et à gérer leur santé de manière plus proactive. HUAWEI Band 6 fournit également une surveillance continue, en temps réel et précise de la fréquence cardiaque, du sommeil et du stress. Il alerte également l’utilisateur si la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop basse.

Écran AMOLED FullView de 1,47 pouces

HUAWEI Band 6 est le premier bracelet intelligent de Huawei à inclure un écran FullView AMOLED de 1,47 pouce avec un rapport écran/corps de 64%, ce qui signifie qu’il peut afficher plus d’informations tout en restant élégant.

HUAWEI Band 6 est livré avec un écran FullView AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194 * 368 et 282PPI pour un contenu éclatant. L’écran coloré offre aux utilisateurs une plus grande clarté des informations et donne des données d’entraînement et de santé dans un rapport d’affichage plus convivial. Les utilisateurs peuvent facilement balayer de haut en bas, à gauche et à droite, comme s’ils utilisaient un écran tactile de smartphone.

Autonomie de deux semaines

Soutenu par un chipset haute efficacité et des algorithmes intelligents d’économie d’énergie, le HUAWEI Band 6 permet une surveillance continue de la fréquence cardiaque et du sommeil avec une autonomie de 14 jours pour une utilisation ininterrompue. De plus, le HUAWEI Band 6 prend en charge la charge rapide via un chargeur magnétique. Une charge de cinq minutes peut maintenir le bracelet intelligent pendant deux jours d’utilisation typique. Ne pesant que 18 g, le HUAWEI Band 6 est un kit remarquable.

Un nouveau style de vie avec une gestion proactive de la forme physique

Les fonctionnalités de fitness du HUAWEI Band 6 apportent également une toute nouvelle expérience aux utilisateurs. Les 96 modes d’entraînement comprennent 11 modes d’entraînement professionnels tels que la course à pied en intérieur et en extérieur, le cyclisme et le saut à la corde, et 85 modes plus personnalisés, notamment le fitness, les jeux de balle et les types de danse, offrant une large couverture du suivi de l’entraînement. Le HUAWEI Band 6 adopte l’algorithme d’exercice professionnel HUAWEI TruSportTM développé par Huawei pour analyser en profondeur les capacités d’exercice des utilisateurs en fonction de paramètres multidimensionnels tels que les données de variabilité de la fréquence cardiaque et les données d’exercice, en leur fournissant une évaluation scientifique et des suggestions sur leurs capacités d’exercice.

Un compagnon intelligent au poignet

Avec son incroyable autonomie de batterie et sa conception légère, le HUAWEI Band 6 est conçu pour fournir à ses utilisateurs des fonctionnalités essentielles et intelligentes pendant de longues périodes dans divers scénarios. Le HUAWEI Band 6 peut identifier intelligemment les numéros inconnus, contrôler la lecture de musique et l’obturateur de la caméra à distance.

HUAWEI Band 6 ouvre la voie non seulement à la refonte de la forme conventionnelle d’un bracelet intelligent, mais également au produit portable d’entrée de gamme le plus polyvalent du marché. .Avec le HUAWEI Band 6, les utilisateurs peuvent facilement établir de nouvelles façons de mener une vie saine et active.

Le HUAWEI Band 6 sera disponible sur le site officiel de Huawei et chez certains détaillants en Tunisie à partir de 2 Juillet à un prix autour de 249dt. Il sera disponible en quatre variantes de couleurs différentes : Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink et Forest Green.

Tekiano avec communiqué