Lancement du DMO Djerba : pour la promotion et la diversification de la Destination Djerba

Le DMO Djerba annonce le prochain lancement de ses activités. En préparation de la relance du tourisme à Djerba, un large éventail d’acteurs touristiques de l’Ile de Djerba a entrepris de s’organiser et de créer un organisme de gestion de destination.

Cette dynamique fédérative des acteurs est née du constat évident que le regroupement est indispensable pour coordonner et promouvoir la Destination Djerba® à l’instar de nombreuses autres régions-destinations dans le monde.

En effet, malgré sa notoriété et son importance pour le tourisme tunisien, aucun organisme,– hormis en partie l’ONTT– ni aucun promoteur touristique de petite taille, ne sont en mesure d’assurer la promotion de la Destination Djerba®, en tant que destination à part entière. Destination qui, aujourd’hui, peine à maintenir son image face à la concurrence des autres destinations méditerranéennes et qui reste fortement dépendante de la communication des tours opérateurs étrangers.

Le DMO Djerba, Créé en février 2021, est le 2ème DMO en Tunisie. L’organisme de gestion de la Destination Djerba® fédère en partenariat public-privé les prestataires indépendants et les principales fédérations professionnelles dans le secteur du tourisme en partenariat avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC) et les trois municipalités de Djerba. Son objectif principal est le repositionnement de Djerba, la désaisonnalisation de son tourisme et la diversification de ses produits touristiques.

Ce type de processus d’acteurs, initié dans la région du Dahar avec la création du 1er DMO en Tunisie « la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar », est soutenu depuis 2014, dans le cadre des projets « Destination Dahar » et « Destination Sud-Est, Tunisie », par le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO), mis en œuvre par Swisscontact et conduit en collaboration avec le Ministère de Tourisme et l’Office National du Tourisme Tunisien.

Etant donné l’évolution de la situation de la pandémie du COVID-19 en Tunisie, le DMO Djerba en accord avec Swisscontact, l’Ambassade de Suisse, le Ministère du Tourisme ainsi que l’ONTT a le regret d’annuler l’événement de son lancement précédemment annoncé pour le 9 juillet 2021 à Djerba.

Pour suivre les activités du DMO Djerba : https://www.facebook.com/DMO.Djerba https://www.linkedin.com/company/dmo-djerba/ , https://twitter.com/DjerbaDmo

Tekiano avec communiqué