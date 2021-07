Ons Jabeur réalise une victoire époustouflante et passe en quarts de finale de Winbledon 2021

Notre championne tunisienne, l’a fait ! Ons Jabeur, l’ONStoppable comme on l’appelle, a réussi à passer en quarts de finale de Winbledon 2021 pour la première fois de sa carrière, et de l’histoire du tennis tunisien et arabe.

Ons Jabeur, la joueuse de tennis tunisienne (classée 24ème au classement WTA) a joué agressivement pour réussir à éliminer la 9ème mondiale dans la matinée du lundi 05 juillet 2021, la Polonaise Iga Swiatek en deux sets à 1 (7-5, 1-6 et 1-6).

A stunning win! 🇹🇳@Ons_Jabeur is into her first-ever #Wimbledon quarter-final, coming from a set down to defeat Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 👏 pic.twitter.com/7o06D1MUFG — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

En ces temps moroses, Ons Jabeur fait rêver les tunisiens et les fans de tennis dans le monde entier et écrit l’histoire. Elle devrait affronter mardi 06 juillet la joueuse de tennis biélorusse, Aryna Sabalenka, n°4 mondiale.

I.D.