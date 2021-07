Tunisie : Déplacements interdits entre Sousse et Monastir du 4 au 11 juillet 2021

Les déplacements entre Sousse et Monastir durant la période du confinement du 4 au 11 juillet 2021 seront interdits, annoncent dimanche, dans un communiqué conjoint, Akram Sebri et Raja Trabelsi, respectivement gouverneur de Monastir et gouverneure de Sousse.

Le gouverneur de Monastir avait annoncé, le 30 juin, un confinement sanitaire ciblé dans toute la région, du 1er au 15 juin, et ce, après l’avancement du couvre-feu à 20h.

De son côté, la gouverneure de Sousse avait annoncé un confinement sanitaire général dans toute la région, du 4 au 11 juillet.