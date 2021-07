L’organisation tunisienne des jeunes médecins lance une campagne de collecte de dons

L’organisation tunisienne des jeunes médecins lance en coopération avec l’association des médecins tunisiens dans le monde, une campagne de collecte de don afin d’acquérir des appareils d’oxygène au profit des hôpitaux du grand Tunis, Siliana et Sousse.

L’organisation a appelé les tunisiens et les représentants de la société civile à contribuer à cette campagne à travers une plateforme numérique disponible en ligne via le site cha9a9a. Vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site, rubrique: Collecte pour les hôpitaux de Tunis, Seliana et Sousse : cha9a9a.tn/fund/detail/collecte-pour-les-hopitaux-de-tunisie

L’organisation tunisienne des jeunes médecins rappelle qu’elle a lancé auparavant une campagne réussie qui lui a permis d’acheter des appareils de production d’oxygène au profit de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar et l’hôpital régional de Kairouan.

La détérioration de la situation sanitaire en Tunisie est de plus en plus flagrante, l’organisation appelle les autorités dans ce sens à décréter un état d’urgence sanitaire et à illustrer la convention visant à sauver le secteur de la santé afin de surmonter cette crise et se préparer à relever d’autres défis.

