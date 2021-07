Les jeunes des maisons de cultures de Tunisie présentent les créations du projet Tawassel en ligne

L’Association Hayyou’Raqs informe qu’après l’annulation des présentations des créations de ‘Tawassel 2020.21’ en présentiel dans les maisons de culture partenaires prévues les 3 et 4 juillet 2021, un rendez vous est donné du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet 2021 en ligne.

Les internautes auront la possibilité de découvrir les 5 projets de créations, issus du travail des jeunes dans les 5 maisons de cultures de Tunisie partenaires, en ligne sur la page de l’association Hayyou’Raqs.

Programme Tawassel 2020.21 en ligne:

Mercredi 7 Juillet 2021 :

13h- Atelier de création Danse de Imed El Hamdi et Hatem Mabrouk à la Maison de Culture de Bab Souika

De 20h à 23h30- Création “Loop”

Jeudi 8 Juillet 2021:

13h- Atelier de création Danse Théâtre et Arts visuels de Rima Khraief et Oumaima Bahri à la Maison de Culture Chokri Belaid de Jbel Jloud

De 20h à 23h30-Création “G2.0”

Vendredi 9 Juillet 2021:

13h-Atelier de création Danse et Théâtre de Ahmed Dorbez et Amir Barhoun à la Maison de Culture de Hammam Chatt

De 20h à 23h30-Création “Hors Jeu”

Samedi 10 Juillet 2021:

13h- Atelier de création Danse et Théâtre de Mouna Ben Haj Zekri et Meryem Marzouki au Complexe Culturel de Hammam Lif

De 20h à 23h30-Création “Moment suspendu ”

Dimanche 11 Juillet 2021:

13h-Atelier de création Arts scéniques et Cinéma de Mouïn Moumni et Marwen Grati au Centre Culturel de Megrine

De 20h à 23h30-Création “Z”

Les jeunes vous invitent à découvrir leurs créations dans la vidéo qui suit :

Rappelons que Tawassel est un projet piloté par l’association Hayyou’raqs et soutenu par Tfanen-Tunisie Créative تفنن – تونس الإبداعية, projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles.

L’association Hayyou’Raqs souhaite contribuer à la promotion et la valorisation de l’art de la danse en proposant des projets de sensibilisation, de formation et de création en Tunisie, et ce en favorisant les rencontres et échanges internationaux.

L’Association Hayyou’Raqs tient à remercier tous les artistes créateurs et les artistes intervenants qui ont assuré un suivi des travaux, ainsi que leurs partenaires pour leur engagement tout au long du projet malgré les circonstances difficiles.

Tekiano avec L’Association Hayyou’Raqs