Tunisie-Météo: temps chaud avec des températures élevées mercredi

Les températures seront élevées et supérieures aux taux normaux au cours de cette journée du mercredi 7 juillet 2021, variant entre 32 et 37 degrés dans les zones côtières de l’Est et entre 38 et 45 dans le reste des régions avec apparition de coups de sirocco.

Le vent est généralement modéré atteignant une vitesse de 40 km près des côtes et dans le sud dans l’après-midi.

La mer est légèrement agitée à turbulente. Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs de l’ouest du pays, sont attendues dans l’après-midi.. Dans le reste des régions, ciel nuageux.