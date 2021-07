Vers un campus universitaire de la Manouba inclusif et durable

Un mémorandum d’accord visant à rendre le campus universitaire de la Manouba inclusif, résilient et durable été signé, mardi, entre le bureau d’ONU-Habitat en Tunisie et l’Université de la Manouba (UMA) en Tunisie.

Signé lors d’une cérémonie virtuelle, par le représentant du bureau régional pour les pays arabes d’ONU-Habitat, Erfan Ali et la cheffe de bureau de l’agence onusienne en Tunisie, Aida Robbana, cet accord portera sur le développement de cinq axes, à savoir, un campus embelli, sûr et accessible aux personnes ayant des besoins particuliers.

Les autres axes concernent l’amélioration des espaces publics délaissés, adjacents aux quartiers voisins de l’université, l’embellissement d’un espace multiservices (restaurants, accueil et orientation, conseil, garderie), la sensibilisation de la communauté universitaire aux ODD, et enfin une amélioration de la relation entre l’UMA et son territoire avoisinant.

Avec cette collaboration, ONU-Habitat promeut les actions de sensibilisation au développement et aux objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 11, en appuyant les actions de l’université pour améliorer la vie universitaire.