Tunisie – Concours 6ème : Les inscriptions pour recevoir les résultats via SMS dès le 09 juillet 

Les inscriptions pour recevoir les résultats via SMS, du concours d’accès aux collèges pilotes, ou Concours 6ème 2021, démarrent vendredi 09 juillet 2021 à partir de 10h du matin, annonce le ministère de l’éducation dans un communiqué rendu public mercredi.

Les candidats souhaitant obtenir leurs résultats via SMS sont appelés à envoyer un SMS au 85005 selon le format suivant : SIX (espace) puis le numéro de l’inscription à cet examen qui comporte 6 chiffres, et ce conformément à la convocation adressée aux candidats, précise le ministère.

Le coût du service SMS est fixé à 0.950 TND pour tous les abonnés aux services téléphoniques des différents opérateurs Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

