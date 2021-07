Mehdi M. Barsaoui & Kaouther Ben Hania dans la liste The Golden 101 du cinéma arabe

Le réalisateur et scénariste tunisien Mehdi M. Barsaoui & la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania figurent parmi The Golden 101 du cinéma arabe, ou les 101 personnalités les plus influentes du cinéma arabe, un classement établi par l’Arab Cinema Center et révélé en marge du festival de Cannes 2021.

Mehdi M. Barsaoui a déclaré qu’il est tès honoré de figurer dans la liste des 101 personnalités les plus influentes du cinéma arabe établie par l’Arab Cinema Center, une liste dans laquelle on trouve aussi la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania qui a fait sensation avec son dernier film “L’homme qui a vendu sa peau”.

Mehdi Barsaoui s’est faire remarqué avec son premier long-métrage “Un fils”, et entame sa carrière internationale en sélection officielle à la Mostra de Venise 2019, où Sami Bouajila a remporté le prix du meilleur acteur dans la section Orizzonti.

The Golden 101 répertorie les noms des personnalités, entreprises et institutions qui ont fait bouger les choses et ont eu un impact signafictif dans le monde du cinéma durant les deux dernières années et sont aussi les plus susceptibles de continuer à le faire au cours de l’année à venir.

Ces noms ont tous été choisis pour leurs contributions récentes au cinéma de langue arabe, plutôt que pour leur influence sur la télévision ou les médias numériques précise l’Arab Cinema Center.

Figure dans cette liste de “The Golden 101” édition cannes 2021, plusieurs autres personnalités tunisiennes influentes dans le monde du cinéma à l’instar de la productrice Dorra Bouchoucha, le producteur Habib Attia, l’actrice Hend Sabry et l’acteur Sami Bouajila.

Retrouvez la liste complète des personnalités du cinéma arabe qui se sont récemment distinguées sur le plan international ici http://acc.film/cannes-100.php

