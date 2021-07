Tunisie – Coronavirus: Interdiction de circulation entre les gouvernorats du 08 au 31 juillet 2021

Le comité national de lutte contre le coronavirus a décidé, lors de sa réunion tenue dans la soirée du jeudi, que la circulation sera interdite entre les gouvernorats de Tunisie à partir du 08 juillet 2021 jusqu’au 31 juillet 2021.

Le comité a également décidé de poursuivre l’application des mesures prises précédemment jusqu’au 31 juillet 2021, a indiqué la présidence du gouvernement Tunisien dans un communiqué rendu public.

Cette décision est appliquée en prenant en considération certaines exceptions, a précisé la même source.

Le comité a également décidé lors de cette réunion tenue en présence du chef du gouvernement Hichem Mechichi, d’appeler les gouverneurs à veiller à organiser les points de vente des moutons de Aid EL Idha 2021 et de coordonner avec les responsables au niveau des municipalités afin d’interdire les ventes dans des espaces fermés et tout en respectant le protocole sanitaire.

Rappelons qu’un confinement général est appliqué samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet au niveau des 4 gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, la Manouba et Ben Arous) avec interdiction de la circulation des véhicules durant cette période et interdiction des marchés hebdomadaires entre le 7 et le 14 juillet 2021.